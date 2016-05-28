Красногорск, 28 мая, 2016, 04:55 — ИА Регнум. Подросток погиб вечером 27 мая в Подмосковье, катаясь на крыше электропоезда сообщением «Софрино-Москва». Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gigamir.net Подросток-зацепер

По информации ведомства, подросток-зацепер по неосторожности дотронулся до контактной сети, получил удар техническим электричеством и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. «Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле глава комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов сообщил, что уже к осени 2016 года штрафы для зацеперов в Подмосковье могут увеличить в 50 раз. За экстремальный проезд снаружи поезда предлагается взимать штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме этого, обсуждается возможность введения для нарушителей уголовной ответственности.

По данным пресс-службы подмосковного Минтранса, в 2014 году в регионе из-за зацепинга пострадало 46 детей, а в 2015 году их количество возросло до 54.

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