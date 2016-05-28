Вашингтон, 28 мая, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Глава компании SpaceX Илон Маск высказал опасения по поводу того, что возвращаемая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, приземлённая после запуска в Атлантическом океане, может упасть с плавучей платформы в ходе доставки до побережья.

deviantart.net Фалкон 9, процесс отделения ступеней

«Скорость ракеты при посадке была близка к максимально расчётной, был задействован стабилизатор на случай крушения, вследствие чего было движение назад и вперёд. Вероятно всё в порядке, но есть некоторый риск опрокидывания», — сообщил Илон Маск в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, SpaceX вновь удалось приземлить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая была запущена с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета-носитель вывела на орбиту таиландский телекоммуникационный спутник Thaicom 8.