Нью-Йорк, США, 28 мая, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Небольшой самолёт времён Второй мировой войны потерпел крушение в Нью-Йорке, упав в реку Гудзон, передаёт New York Post.

Самолёт P-47

По информации Федерального авиационного управления, авария произошла в двух милях от моста Джорджа Вашингтона. Сообщается, что речь идёт о истребителе-бомбардировщике P-47 Thunderbolt.

На месте крушение самолёта проводится поисковая операция, в которой задействованы водолазы. Известно, что находившийся за штурвалом выжил. Обстоятельства произошедшего выясняются.