Путин прокомментировал общение Медведева с пенсионерами Крыма
Москва, 28 мая, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Дмитрия Медведева, пожелавшего «хорошего настроения» жителям Крыма, которые жаловались на отсутствие индексации пенсий, могли быть вырваны из контекста, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что не видел общения премьер-министра с крымчанами, но высказал мнение, что «всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из того общего разговора: тоже по словам всё может совпадать, но по духу смысл может быть как-то иначе смотреться», цитирует РИА Новости.
«Правительство нацелено на исполнение всех социальных обязательств. Это я могу точно вам сказать», — добавил при этом Владимир Путин.
Напомним, 24 мая на встрече с Дмитрием Медведевым жители Крыма пожаловались, что «на пенсию невозможно прожить, цены бешеные». Глава правительства в ответ сообщил, что на индексацию пенсий в настоящее время нет средств. «Индексации нигде нет, мы её вообще не принимали. Денег нет сейчас, найдём деньги — сделаем индексацию», — сказал Медведев и добавил: «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».
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