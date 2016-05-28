Москва, 28 мая, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Дмитрия Медведева, пожелавшего «хорошего настроения» жителям Крыма, которые жаловались на отсутствие индексации пенсий, могли быть вырваны из контекста, считает президент России Владимир Путин.

.kremlin.ru Владимир Путин — президент Российской Федерации

Глава государства отметил, что не видел общения премьер-министра с крымчанами, но высказал мнение, что «всегда можно или из контекста как такового взять какую-то фразу, либо взять из того общего разговора: тоже по словам всё может совпадать, но по духу смысл может быть как-то иначе смотреться», цитирует РИА Новости.

«Правительство нацелено на исполнение всех социальных обязательств. Это я могу точно вам сказать», — добавил при этом Владимир Путин.

Напомним, 24 мая на встрече с Дмитрием Медведевым жители Крыма пожаловались, что «на пенсию невозможно прожить, цены бешеные». Глава правительства в ответ сообщил, что на индексацию пенсий в настоящее время нет средств. «Индексации нигде нет, мы её вообще не принимали. Денег нет сейчас, найдём деньги — сделаем индексацию», — сказал Медведев и добавил: «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

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