Петропавловск-Камчатский, 28 мая, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Огнеборцам, которые с вечера пятницы, ведут борьбу с возгоранием кедрового стланика в нескольких километрах от села Тигиль на севере Камчатки удалось остановить пожар всего в 2−3 км от населенного пункта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, угроза для села пока снята.

derewo.ru Тушение лесного пожара

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По словам собеседника агентства, в результате пожара никто из людей не пострадал. Пункты временного размещения находятся в готовности в случае необходимости принять местных жителей.

В Лесоохране корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что площадь пожара превысила 170 гектаров. Накануне в тушении был задействован вертолет, который сбросил на очаг возгорания, в общей сложности, 66 тонн воды. «Работают десятки людей. Задействована техника. Сегодня вновь вылетает вертолет», — сказали специалисты Лесоохраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тигиле объявлен режим ЧС муниципального характера. «Из-за угрозы повреждения опор отключена линия электропередачи ВЛ-35 Тигиль-Седанка. Обеспечение электроэнергией села Седанка производится по резервной схеме», — рассказал зампред регионального правительства Сергей Хабаров.

Ситуацию с тушением пожара осложняет теплая погода, установившаяся в районе. Температура воздуха там не опускается ниже 20 градусов при сильном ветре.