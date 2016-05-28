Рим, 28 мая, 2016, 03:13 — ИА Регнум. По меньшей мере 45 человек погибли при крушении судна с нелегальными мигрантами в Средиземном море. В поисково-спасательной операции участвует корабль ВМС Италии Vega и катера.

f.blick.ch Перевернувшееся судно

«Корабль Vega к настоящему времени спас 135 потерпевших кораблекрушение. Обнаружено 45 тел, поиски пропавших продолжаются», — сообщается в официальном микроблоге ВМС Италии в Twitter.

Третье по счёту за последние дни крушение судна с мигрантами произошло в 35 морских милях от ливийского побережья, сообщает газета La Stampa.

Издание, основываясь на свидетельствах выживших, отмечает, что неизвестной остаётся судьба ещё порядка 200 человек.