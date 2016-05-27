Москва, 28 мая, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Сотрудник полиции пострадал при попытке задержания участников массовой драки, произошедшей вечером 27 мая на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Конфликт произошёл возле арт-кафе «Дождь-Мажор» недалеко от станции метро «Семёновская». Группа молодых людей из числа неформальной молодёжи агрессивно отреагировала на отказ охранников пропустить их в кафе, завязав драку с сотрудниками заведения.

«В ходе задержания молодые люди оказали сотрудникам активное сопротивление, в результате пострадал один из полицейских», — сообщил источник агентство.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в массовой драке на востоке Москвы приняли участие порядка 30 человек. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны два участника конфликта.