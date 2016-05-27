Москва, 28 мая, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Российскими самолётами с использованием парашютных платформ сброшено более 37 тонн гуманитарной помощи в осаждённый террористами сирийский город Дейр эз-Зор. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pravda-team.ru Гуманитарная помощь сирийскому городу Дейр эз-Зор

«Продолжается формирование гуманитарных конвоев для помощи гражданам Сирии. В осажденный боевиками ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России) город Дейр эз-Зор российскими самолётами доставлено более 37 тонн продовольствия, полученного по линии ООН», — говорится в документе.

Также сообщается, что в российском Центре по примирению 27 мая состоялась рабочая встреча с представителями неправительственной «Народной организации примирения в САР», в ходе которой были обсуждены «перспективы восстановления народного единства на территории Сирии и оказания гуманитарной помощи нуждающимся в поддержке жителям населённых пунктов в различных районах страны».

В информационном бюллетене указывается, что за минувшие сутки были заключены соглашения о примирении с представителями двух населённых пунктов в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 122.

В провинции Дамаск заключено одно соглашение о прекращении боевых действий с полевым командиром вооружённой группы. Количество незаконных вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, увеличилось до 60.