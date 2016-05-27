Вашингтон, 28 мая, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Частной американской компании SpaceX вновь удалось успешно приземлить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Запуск транслировался на канале компании на YouTube.

Steve Jurvetson Ракета-носитель Falcon 9

В 00:39 мск Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета-носитель должна вывести на орбиту таиландский телекоммуникационный спутник Thaicom 8.

Спустя несколько минут после старта первая ступень отделилась от ракеты и осуществила управляемый спуск на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Сообщается, что с начала года это уже пятая миссия для Falcon 9 и четвёртая успешная посадка возвращаемой первой ступени ракеты.

Напомним, запуск ракеты-носителя с таиландским спутникам должен был состояться днём ранее, однако был отложен из-за обнаруженного сбоя в работе привода двигателя одной из ступеней.