Афины , 28 мая, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Работа по освобождению всех пленных, взятых сторонами конфликта в Донбассе, должна быть завершена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передаёт агентство Reuters.

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«Многое уже сделано, но предстоит ещё немало сделать», — сказал российский президент, подчеркнув, что «эта работа должна быть завершена и все люди, которые удерживаются с украинской стороны, со стороны Донбасса — должны быть освобождены».

В то же время Владимир Путин констатировал, что это непростой процесс, и он связан со «взаимными претензиями и выяснениями — кто, где и за что удерживается».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что обмен украинской военнослужащей Надежды Савченко на осуждённых на Украине российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева не имел никакого отношения к реализации «Минска-2».