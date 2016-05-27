Тирасполь, 28 мая, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Правительство Приднестровья отменило введенный им осенью 2015 года по настоянию президента Евгений Шевчука офшорный сбор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кабмина, с инициативой отмены сбора выступило министерство экономического развития ПМР.

George Carter Валюта

Так вдруг осознали, что некоторые приднестровские предприятия-импортеры в силу ряда объективных причин вынуждены сотрудничать с офшорными компаниями. «В условиях продолжающейся региональной и мировой экономической нестабильности, снижения валютных поступлений от экспортных операций, и как следствие возникающих диспропорций на валютном рынке республики данные организации испытывают серьезные сложности при осуществлении хозяйственной деятельности. Все это приводит к тому, что импортеры порой вынуждены приобретать валюту не по официальному курсу, а завышенному. Такие риски, как правило, закладываются в конечную цену товара», — отметили в правительстве.

«Для минимизации всех вытекающих последствий для населения, которое является потребителем этих товаров, предлагается в настоящее время отменить нормативно-правовые акты правительства, регламентирующие импорт товаров на территорию ПМР по контрактам, одной из сторон которых является компания, зарегистрированная в офшорах, а также регламентирующие механизм перечисления денежных средств на счета офшорных компаний», — заявил глава Минэкономразвития Дмитрий Болтрушко.

Отменив офшорный сбор, правительство вместе с тем выразило намерение вернуться к этому вопросу «после стабилизации ситуации на валютном рынке».

ИА REGNUM напоминает, что офшорный сбор в размере 10% был введен с 10 октября 2015 года постановлением правительства ПМР по поручению президента Евгения Шевчука и в обход парламента Приднестровья, который дважды отклонял соответствующую законодательную инициативу президента.

Стоит также отметить, что введение офшорного сбора было направлено против оппонентов президента Шевчука из числа представителей крупного бизнеса, в первую очередь — крупнейшей торгово-промышленной группы «Шериф». Решение было принято накануне прошедших 29 ноября выборов в Верховный совет ПМР, на которых сторонники президента Шевчука в итоге потерпели полное поражение, а связанная с «Шерифом» партия «Обновление» лишь укрепила свои позиции. Практически сразу после выборов, в декабре 2015 года, правительство Приднестровья снизило ставку офшорного сбора с 10% до 3%.