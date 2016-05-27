Лима, 28 мая, 2016, 00:24 — ИА Регнум.



perureports.com Кейко Фухимори

В отношении фаворита предвыборной президентской компании в Перу Кейко Фухимори с марта 2016 года ведется расследование. Перуанская прокуратура подозревает Кейко Фухимори в отмывании денег.

Речь идет о незаконном финансировании ее предвыборной компании со стороны партии «Народная сила» в размере около 500 тысяч долларов, а также изучаются связи Кейко Фухимори с офшорной компанией LVF Liberty Institute (США). Кроме этого, прокуратура намерена выяснить обстоятельства сбора Кейко Фухимори 210 тысяч долларов на свою предвыборную кампанию, сообщает El Comercio.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более трети избирателей Перу еще не определились за какого кандидата будут голосовать на втором туре президентских выборов. Эксперт Луис Бенавенте заявил, что около 34 процентов перуанцев не смогли ответить за кого отдадут свой голос». Луис Бенавенте отметил, что по результатам соцопросов оба кандидата имеют равное количество сторонников, комментирует Expereso.



