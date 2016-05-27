Москва, 28 мая, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Массовая драка произошла вечером 27 мая на Семёновской площади на востоке Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

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Отмечается, что полицией были задержаны два человека. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что в конфликте приняло участие порядка 30 человек