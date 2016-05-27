Панама, 28 мая, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Верховный Суд Панамы инициировал процесс экстрадиции бывшего главы государства Рикардо Мартинелли (Ricardo Martinelli), который сейчас проживает на территории Соединенных Штатов Америки. Американская сторона уже получила соответствующие документы, сообщает издание «Израильские новости».

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Осенью 2015 года правоохранительные органы Панамы предъявили обвинение экс-президенту страны Рикардо Мартинелли. Прокурор Панамы Гарри Диас заявил, что имеются «достаточные основания, подтверждающие совершение преступлений» и связывающие именно экс-президента с преступными деяниями. Также, он отметил, что собраны показания десятков свидетелей, включая одного под номером 8 430 145, личность которого не может быть названа до суда. Кроме того, Верховный суд Панамы (ВСП) признал в качестве истцов 10 человек, чьи частные сообщения и переписка были перехвачены спецслужбами по указанию Мартинелли, без судебного разрешения, сообщает Prensa Latina.

Рикардо Мартинелли, будучи кандидатом от консервативной партией «Демократический выбор», был избран президентом Панамы 3 мая 2009 года в результате всеобщих прямых президентских выборов, набрав около 60% голосов избирателей. Он занимал этот пост до 1 июля 2014 года. В ноябре 2009 года, по инициативе посла России в Панаме Алексея Ермакова, в рамках Дней русской культуры в Панаме, Рикардо Мартинелли был принят в казаки. Или, как писали панамские СМИ, «прошел символическое посвящение в казаки».