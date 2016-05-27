Ракка, Сирия, 27 мая, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Американские командиры распорядились, чтобы солдаты войск специального назначения США в Сирии сняли с себя эмблемы курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), передает The Washington Times.

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Ранее в мировых СМИ появились фотографии, на которых американские военные участвуют в операции против «Исламского государства» (структура, запрещенная в России)

недалеко от его столицы Ракки. На них американские советники носят отличительные знаки курдской милиции.

Ношение курдских эмблем «несанкционировано и неуместно», и соответствующие меры уже приняты, говорит представитель американской коалиции против ИГИЛ Стив Уоррен.

Реакция Вашингтона на фотографии американских солдат была вызвана протестом Анкары, которая рассматривает YPG в качестве террористической организации из-за ее связей с Рабочей партией Курдистана. «Это неприемлемо, что союзная страна пользуется знаками YPG. Мы отреагировали на это. Невозможно принять это. Это двойные стандарты и лицемерие», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.