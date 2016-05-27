Кито, 27 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Национальный секретарь по вопросам планирования Эквадора Сандра Наранхо отметила, что правительство Рафаэля Корреа смогло превратить государственную политику в таких областях, как здравоохранение, образование, жилищное строительство в пример для подражания в регионе и мире.

rrnews.ru Громкоговоритель

«Теперь мы очень близки к международным нормам ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 23 врача на 1 000 жителей», — заявила она, добавив, что количество медицинских консультаций выросло от 16 до 38 млн. Относительно жилья, показатель перенаселенности сократился с 19% до 12%. Наранхо подчеркнула, что бесплатное образование в Эквадоре теперь доступно всем, и было утроено вложение в эту область. 1 200 000 новых учеников появилось в государственных школах, доля которых в системе образования составляет 80%, сообщает «Эквадор сегодня».

Тем не менее, 58% населения Эквадора не поддерживает стиль и методы управления страной президентом Рафаэлем Корреа, согласно результатам опроса, опубликованного 23 мая 2016 года. Опрос проводился компанией «Cedatos». В начале своего правления в 2007 году Рафаэль Корреа поддерживали 73 процента избирателей. Как заявил исполнительный директор компании «Cedatos» Полибио Кордова, доверие к управлению президента Корреа упало с 51% в мае 2015 года до 35% в этом месяце, сообщало ранее ИА REGNUM