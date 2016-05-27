Афины , 27 мая, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Обмен украинской военнослужащей Надежды Савченко на осуждённых на Украине граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева не имел никакого отношения к «Минску-2» — важнейшей задачей было вернуть на родину наших соотечественников. Об этом, как передает Life.ru, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы этот вопрос (обмен Савченко) обсуждали с президентом Порошенко достаточно давно, — сообщил глава государства. — Первая задача, которая в этой связи перед нами стояла, — вернуть в Россию двух российских граждан, осуждённых украинским судом».

Российский президент также добавил, что проблема Донбасса может быть решена только после выполнения украинской стороной Минских соглашений, особенно политической их части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко в среду, 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.

В этот же день в Россию возвратились Александр Александров и Евгений Ерофеев, помилованные украинским президентом Петром Порошенко.

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