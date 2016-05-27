Манагуа , 27 мая, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега оказался на втором месте по популярности среди президентов Центральной Америки по данным фирмы Gallup, сообщает «19 Digital». Деятельность никарагуанского лидера поддерживает 70 процентов населения. На первом месте — вновь выигравший выборы президент Доминиканы Данило Медина. Его поддерживает 73 процента населения.

kazu.org Даниэль Ортега. 1981

Даниэль Ортега (полное имя — Хосе Даниэль Ортега Сааведра) — один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, свергнувшей режим диктатора А. Сомосы, занимал пост президента Никарагуа в 1985 — 1990 годах, и с 2006 года по настоящее время. По оценкам ряда экспертов, в последние годы методы правления Даниэля Ортеги становятся все более авторитарными. В Никарагуа процветают коррупция и семейственность. Никарагуанцы массово эмигрируют из страны. 6 ноября 2016 года в Никарагуа состоятся всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны должны выбрать президента, вице-президента, девяносто депутатов и двадцать представителей в центральноамериканский парламент.

В Доминикане всеобщие выборы прошли почти две недели назад. Однако, подсчет голосов все еще не закончен. На 246 избирательных участках итоги выборов отменены. Шесть кандидатов в президенты страны, проигравших выборы, заявили, что голосование сопровождалось многочисленными нарушениями, «мошенническими манипуляциями». А правящая партия хочет узурпировать власть и навязать стране авторитарную систему власти. Политики, принимавшие участие в этой пресс-конференции, назвали итоги выборов «позорными» для страны, комментирует Prensa Latina. По результатам голосования президентские выборы вновь выиграл Данило Медина.