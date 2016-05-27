Саранск, 27 мая, 2016, 23:36 — ИА Регнум. В ходе очередной сессии депутаты Государственного собрания Мордовии внесли изменения в бюджет текущего года в связи с увеличением поступлений из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Thomas Claveirole Деревянные счеты

По словам первого заместителя министра финансов Любови Романенковой, более 180 млн рублей будет направлено на строительство детского сада в микрорайоне «Юбилейный», аналогичная сумма предусматривается на ремонт и развитие дорог межмуниципального и местного значения. Около 140 млн рублей поступит на мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда в республике. 68 млн рублей — для организации летнего отдыха детей. 18 млн рублей составят дополнительные ассигнования на обеспечение сельских школ условиями для занятия физкультурой и спортом. Около 4,5 млн рублей — на развитие инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Также был скорректирован прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет в связи с уточнением объемов реализации подакцизной продукции. Общая сумма составила 344 млн рублей, которые было решено направить на поддержку строительства жилья эконом-класса, на капитальный ремонт муниципальных учреждений, на поддержку инвестиционной деятельности.

С учетом изменений доходная часть бюджета составит 36,875 млрд рублей, расходная — 37,029 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 154 млн рублей или 0,4% от расходов.