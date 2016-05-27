Бразилиа, 27 мая, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Общественное движение «Свободная Бразилия» — один из активных проводников импичмента Дилмы Руссефф финансировалось за счет средств политических партий. Поддержку движению оказали политические противники Дилмы Руссефф. В частности, партия бразильского демократического движения. Помощь выражалась в выделении финансирования на печатную продукцию, транспортные средства, другие расходы, комментирует VOL.

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Ранее, издание Folha de S. Paulo сообщило, что один из ключевых министров нового правительства Ромеро Жука, предположительно, выступал за импичмент президента, чтобы остановить расследование в Petrobras. Folha de S. Paulo опубликовало запись, на которой Жука обсуждает с министром транспорта Серджио Мачадо будущую передачу власти новому правительству. В отношении этих чиновников в настоящее время идет следствие по делу о коррупции.

«Драматическое действо (импичмент Дилмы Руссефф) с огромными историческими последствиями и глубокими травмами в экономике, политике и судьбе самой большой страны в Южной Америке проведено, чтобы спасти «шкуры» сенаторов, министров и бизнесменов, погрязших в коррупции», уверен главный редактор издания «Brasil 247"Пауло Морейра Лейте.