Кобленц, Германия, 27 мая, 2016, 23:25 — ИА Регнум. На севере Рейнланд-Пфальца (федеральная земля на востоке Германии) сошел с рейса региональный поезд, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на DPA. Причина аварии — плохие погодные условия.

tugo.com Пассажирский поезд.

Никто из пассажиров не пострадал. Сколько людей точно находились на борту поезда, пока неизвестно. Сообщается, что к юго-западу от города Кобленц произошел оползень. Поезда не смог вовремя притормозить и сошел с путей.