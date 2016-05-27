Москва, 27 мая, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Россия хочет возобновить отношения с Турцией и ждет конкретных шагов. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы ждем каких-то конкретных шагов с их (Турции) стороны, — отметил глава государства. — Пока их нет».

При этом Путин добавил, что власти Москвы слышат заявления официальной Анкары о желании возобновить отношения.

«Мы тоже хотим возобновить отношения, не мы их разрушили», — заявил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Пилот военного самолета был расстрелян боевиками в воздухе, еще один российский военнослужащий погиб в ходе операции по спасению второго члена экипажа сбитого самолета.