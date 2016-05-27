Астана, 27 мая, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Председатель совета директоров одного крупнейших мировых портовых операторов DP World Султан Ахмед бин Сулайм называет проект «Нового Шелкового пути» важным для всего мира, однако указывает на то, что предстоит решить множество проблем, прежде чем альтернативный путь для доставки грузов из Азии в Европу заработает на полную мощность. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на Форуме стран Великого Шелкового пути в Астане управленец из ОАЭ представил свою точку зрения на перспективы самого громкого инфраструктурного проекта Евразии.

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«Этот проект связан с логистикой, а логистика связана с затратами», — рассказывает бин Сулайм и представляет следующие цифры: доставка контейнера из Китая в Европу морем стоит 350−500 долларов, железнодорожным путем — около пяти тысяч долларов. При этом сроки доставки морским путем составляют 40−60 дней, по железной дороге — 10−15 дней. Поэтому, по словам спикера, нужно работать над снижением стоимости альтернативной транспортировки грузов.

Отчасти поможет решить этот вопрос перенос производств в Китае ближе к границе с Казахастаном, убежден он. «Доставка продукции сухопутным путем из, например, Шанхая является экономически невыгодной, — отмечает спикер. — Необходимо переместить производственные мощности в приграничные регионы — это снизит расходы и увеличит скорость доставки грузов».

Представитель арабской компании также обращает внимание на такие проблемы маршрута, как разная ширина железнодорожной колеи в странах, лежащих на Шелковом пути, и таможенные барьеры, которые мешают выстроить эффективную логистическую цепочку. «Если мы говорим о логистике, то мы должны думать о каждом звене цепочки. Груз должен перемещаться эффективно, необходимо задействовать все виды транспорта — железнодорожный, морской, автомобильный», — полагает бин Сулайм. По его словам, для успешной торговли важны современные технологии, новейшее программное обеспечение. Необходим поиск «умных решений» для ведения документооборота, утверждает спикер. «В бизнес-процессах мы должны говорить одном языке — на языке информационных технологии», — говорит он.

Президент DP World высоко оценивает роль Казахстана в китайском инфраструктурном проекте, указывая на благоприятный инвестиционный климат и растущую экономику страны. По казахстанской территории будет проходить наиболее протяженный участок «Нового Шелкового пути», отмечает он и призывает Астану извлечь максимально возможную экономическую выгоду из своего участия в проекте. «Сам по себе транспорт никому не приносит выгоды. Должна быть добавленная стоимость, об этом говорит весь мой многолетний опыт», — утверждает представитель компании, которая управляет 65 терминалами по всему миру. Так, по его мнению, в Казахстане может происходить «досборка» товаров, следующих из Китая. Также бин Сулайм указывает на перспективу развития в стране логистических парков.

Представитель DP World в своем выступлении затронул тему финансирования китайской инициативы. По его словам, потребуются большие инвестициив инфраструктуру во всех странах, через которые пройдет шелковый маршрут. Одним из наиболее актуальных вопросов, отмечает спикер, является: кто будет финансировать все это? «Люди скептически относятся к вложениям, особенно сейчас, — говорит он. — Правительства должны оказывать поддержку проекту и должны быть вовлечены в процесс поиска средств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня арабская DP World помогает Казахстану развивать транспортно-логистический хаб Хоргос в Алматинской области, на границе с Китаем. Кроме того, компанию из ОАЭ привлекли к модернизации единственного в стране морского порта Актау, расположенного на Каспии. Сейчас в Актау осуществляется ряд проектов по модернизации и расширению перевалочных мощностей, чтобы к 2020 году увеличить пропускную способность порта до 19 млн тонн.

Напомним, в ноябре 2014 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что в условиях падения цен на нефть и замедления роста мировой экономики страна запускает новую экономическую политику «Нурлы жол». Ядро программы — создание эффективных транспортно-логистических коридоров на территории страны. Планируется, что инфраструктурная «пятилетка» (программа рассчитана на 2015−2019 годы) позволит увеличить объемы перевозок транзитных грузов через Казахстан в два раза к 2020 году. Одним из направлений «Нурлы жол» является сопряжение с китайским мегапроектом «Экономический пояс Шелкового пути».

Отметим, что участниками Форума стран Великого Шелкового пути в рамках Астанинского экономического форума (АЭФ) стали вице-министр Государственной администрации индустрии и коммерции КНР Лю Ютин, министр сообщений Латвии Улдис Аугулис, председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин, гендиректор Бакинского международного торгового порта Талех Зиядов, генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества Майкл Кристидис, президент АО «НК «Қазақстан Темiр Жолы» Аскар Мамин и другие.