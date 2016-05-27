Пенза, 27 мая, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области внесли изменения в бюджет 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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Изменения доходной части бюджета связаны с увеличением налоговых и неналоговых доходов. В частности, доходы по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, по акцизам на автомобильный бензин и по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Также вырастет объем межбюджетных трансфертов на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на ремонт и реконструкцию автодорог, на создание условий в сельских школах для занятия физкультурой, на организацию летнего отдыха детей в трудной жизненной ситуации, а также на мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования инвалидов.

Изменение расходных обязательств включает приобретение дополнительного медицинского оборудования, противотуберкулезных препаратов, строительство ФАП в Лопатинском и Колышлейском районах, разработку схемы обращения с отходами, переиздание Пензенской энциклопедии, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, а также воссоздание исторического облика объектов культурного наследия.

Кроме того, планируется направить средства на погашение задолженности бюджета Пензенской области по заключенным в 2015 году договорам и обязательствам.

С учетом внесенных изменений в текущем году доходы бюджета составят 43,066 млрд рублей, расходы — 43,336 млрд рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в размере 270,1 млн рублей или 0,6% от расходной части.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля, объем долговых обязательств Пензенской области превысил 23,858 млрд рублей. В течение месяца, впервые с начала 2015 года, регион увеличил госдолг на 2,599 млрд рублей.