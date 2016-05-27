Вашингтон, 27 мая, 2016, 22:52 — ИА Регнум. В иракском городе Эль-Фаллуджа уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Махер аль-Билауи. Об этом, как передает РЕН ТВ, заявил представитель группы войск США, участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии, полковник Стив Уоррен.

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«Мы уничтожили более 70 вражеских боевиков, в том числе Махера аль-Билауи, который был главарем ИГ (организация запрещена в России) в Эль-Фаллудже», — рассказал Уоррен.

При этом он уточнил, что авиаудар по населенному пункту был нанесен 2 дня назад.

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