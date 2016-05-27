Вашингтон, 27 мая, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джанет Йеллен считает возможным увеличение процентной ставки в ближайшие месяцы, если экономика США продемонстрирует положительную динамику, передает Reuters.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Это необходимо, и я уже говорила об этом в прошлом, я думаю, что для ФРС постепенное и осторожное повышение ставок по однодневным вкладам и, вероятно, в ближайшие месяцы — такое действие было уместным», — сказала Йеллен, отвечая на заданный вопрос в Рэдклиффском институте перспективных исследований Гарварда.

Ранее ее коллеги из политического комитета ФРС отметили, что лучше повысить процентную ставку по федеральным фондам раньше, чем сделать это позднее. Йеллен осторожно подходит к изменению кредитной политики центробанка в этом году, так как инфляция сохраняется ниже целевого уровня в 2 процента. Причиной этому служит сохранение рисков на глобальных рынках.

«Экономика продолжает улучшаться», — говорит глава Федрезерва, указав на рост экономики после слабых показателей в первом квартале. По ее оценкам, доллар и нефтяные цены «в общем и целом стабилизируются», что послужит стимулом для разгона инфляции.

Заседание Федерального комитета открытого рынка (Federal Open Market Committee) ФРС, на котором определяется величина ставки рефинансирования, состоится 14−15 июня.