Киев, 27 мая, 2016, 22:29 — ИА Регнум. США и Евросоюз должны усилить санкции в отношении России за «системные преследования» украинцев в Крыму. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщается на сайте главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Глава украинского государства приветствовал решение государств G7 о продлении санкций против РФ за «агрессию» против Украины, — говорится в сообщении. — Президент также отметил необходимость усиления санкций за системное преследование и нарушение прав крымских татар и украинцев в… Крыму».

Кроме того, глава Украины и вице-президент США обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе, отметив ухудшение в сфере безопасности.

25 мая президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции по случаю возвращения в страну Надежды Савченко заявил, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Киева так же, как на Украину вернулась бывшая военнослужащая Надежда Савченко.

«Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым под украинский суверенитет», — заявил тогда глава государства.