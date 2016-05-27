Владимир, 27 мая, 2016, 22:20 — ИА Регнум.



Антон Беляков ответил в Твиттере

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области намерены обратиться к губернатору Светлане Орловой и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением обязать сенатора Антона Белякова отчитаться об итогах своей деятельности перед депутатами и избирателями. Об этом стало известно на очередном заседании законодательного органа 26 мая 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суть претензий к члену Совфеда в том, что Антон Беляков игнорирует запросы законодательного органа и представителей общественности — в отличие от своего коллеги, направленного в Совфед «по квоте» Законодательного собрания, а также депутатов Госдумы, представляющих там 33-й регион, не рассказывает о своей деятельности, отказывается отвечать на их вопросы и не является на заседания регионального парламента.

Инициаторами обращения в ЗС выступили руководители пяти общественных организаций города Владимира, их общий настрой выразил председатель правления Владимирского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Сергей Полуэктов. Общественников поддержали депутаты-«старожилы» из числа «единороссов». Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев данную инициативу тоже поддержал — по его словам, обращение поступит на имя губернатора и председателя Совфеда в ближайшее время.

Фамилия сенатора в региональном политическом пространстве в последнее время звучит часто. Так, накануне праймериз «ЕР», состоявшихся 22 мая 2016 года, стало известно о поданной в суд на оргкомитет по проведению праймериз жалобы, суть которой сводилась к критике процедуры предварительного голосования. В суд обратился несостоявшийся участник праймериз, бывший член партии «Справедливая Россия» Валерий Беляков (двоюродный брат Антона Белякова), обвинивший партию власти в «использовании двойных стандартов и отсутствии честной борьбы на праймериз».

Спустя неделю, серьезные претензии прозвучали уже в адрес члена Совета Федерации — на это обращают внимание местные эксперты, которые напрямую связывают оба события.

Доктор политических наук Роман Евстифеев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM напомнил о том, каким образом Антон Беляков, и по сей день состоящий в рядах «Справедливой России», был назначен на эту должность: в верхней палате парламента он представляет Владимирскую область «по квоте» губернатора.

Нынешний сенатор получил этот пост осенью 2013 года после победы губернатора Светланы Орловой на выборах (Светлана Орлова представляет «Единую Россию»). По мнению политолога, назначение это для многих оказалось неожиданным, поскольку Беляков был тогда одним из фаворитов губернаторской гонки, будучи при этом главой регионального отделения «Справедливой России». «Таким образом губернатор мягко нейтрализовала своего самого сильного конкурента», — утверждает Роман Евстифеев.

«В последнее время перед выборами он вновь наращивает активность, а активность эта закономерно против «Единой России». Поэтому и возник вопрос: а не конец ли это альянса? Если да, то надо искать правовые возможности разрешения, а вот их пока нет. Полагаю, обе команды сейчас размышляют, как выйти из этой ситуации. Антону Владимировичу надо быть лидером предвыборной гонки, а одновременно быть сенатором, назначенным губернатором, представляющим «ЕР», тяжело», — сказал Роман Евстифеев.

Сам сенатор комментировать ситуацию отказался, сославшись через своего личного помощника в Совете Федерации на занятость. Но судя по размещенному 26 мая 2016 года в Твиттере сообщению, покидать свой пост досрочно он не собирается. По словам помощника Белякова, законодательных механизмов досрочного отзыва сенаторов (причем любых) у глав регионов и руководителей региональных парламентов не имеется. Такой возможности они лишены с принятием в 2012 году поправок в ФЗ от 08.05.1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по мнению законотворцев, дающих сенаторам независимость от политической конъюнктуры в регионах. Полномочия сенаторов оканчиваются вместе с полномочиями направивших их глав регионов (председателей ЗакСов).

Сам Антон Беляков, по словам его помощников, намерен уже в ближайшее время сделать подробное заявление на эту тему для СМИ.

Между тем, каким бы ни оказался в дальнейшем расклад политических сил в системе «губернатор — представитель губернатора в Совете Федерации», он не окажет решающего влияния на общественно-политическую ситуацию в области. По мнению политолога, система назначения сенаторов далека от того, чтобы отражать реальные интересы жителей того или иного субъекта.

«Сенаторы должны выражать интересы населения региона, но этого не видно у того же Антона Владимировича. Сама процедура назначения предполагает, что сенатор служит не столько региону, от которого он выдвигается, а тем, кто его выдвигает — элите, приближенной к исполнительной или законодательной власти. С такой же лёгкостью на этот пост можно назначить любого — в нашей истории были сенаторы, которых мы не знали. Создатели такой системы решили, что так, видимо, нормально. Хотелось бы, конечно, выбирать сенатора от региона всенародным голосованием, как это и должно быть в идеале, но пока такого права у нас нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Евстифеев.