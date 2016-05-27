Вашингтон, 27 мая, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин является «сильным лидером», а глава США Барак Обама — «беспомощным». Об этом, как передают Вести.Ru, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в городе Фресно (штат Калифорния).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я уважаю Путина, он сильный лидер, — говорит миллиардер. — В то время как у нас лидер — беспомощный».

Кандидат в президенты США от республиканцев задал вопрос участникам встречи: «Не лучше ли было бы, если бы мы (США) ладили с Россией?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллиардер Дональд Трамп уже набрал столько голосов делегатов, сколько требуется для его выдвижения в качестве кандидата в президенты США.

По последним данным, баллотирующегося от Республиканской партии Трампа уже поддержали 1238 делегатов.

Читайте также: Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты от республиканцев — СМИ

Читайте также: Трамп — это восстание «молчаливого большинства» США против ЛГБТ и мигрантов