Псков, 27 мая, 2016, 21:51 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 27 мая, Единый государственный экзамен по географии и литературе сдавали 237 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, 50 человек выбрали географию, 187 — литературу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Идет ЕГЭ

По данным областного управления образования, в регионе работали 6 пунктов проведения ЕГЭ. В помещениях присутствовали общественные наблюдатели, в том числе из Российского союза молодежи, а также федеральные эксперты, осуществляющие контроль порядка проведения экзамена.

«В одном из пунктов проведения ЕГЭ использовалась новая технология, апробированная на досрочном этапе — печать и сканирование контрольных измерительных материалов в аудитории пункта проведения экзамена. В досрочной период эта технология применялась на всех экзаменах», — сообщили в управлении.

Следующий экзамен состоится 30 мая. Это будет ЕГЭ по русскому языку, заявку на участие в нем подали 2995 человек. 2 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике.