Великий Новгород, 27 мая, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Вице-мэр Великого Новгорода Вадим Фадеев, обвинённый в распространении в интернете порнографических видеороликов с участием несовершеннолетних, заключён под стражу на два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, такую меру пресечения по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, избрал для обвиняемого сегодня, 27 мая, Новгородский районный суд.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, Фадеев сможет продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда (у Фадеева есть загранпаспорт и он часто бывает заграницей), а также воспрепятствовать производству следственных действий в рамках расследования уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-мэр Великого Новгорода был задержан 26 мая по обвинению в распространении детской порнографии по п. «г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ.

Преступление было выявлено в ходе совместной проверки прокуратуры Новгородской области и подразделения «К» регионального УМВД России.

.