Вашингтон, 27 мая, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Власти США снимут санкции с Российской Федерации при условии выполнения Минских соглашений. Об этом, как передает RT, сообщил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, комментируя принятое на саммите G7 решение сохранить ограничительные меры против РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Мы считаем, что санкции касательно РФ и ее действий в Крыму и на востоке Украины должны сохраняться, пока она не выполнит взятые на себя в Минске обязательства», — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

При этом Тонер добавил, что санкции против РФ будут отменены только после возвращения полуострова Крым под контроль Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели «ограничительные меры» против отдельных компаний РФ и физических лиц. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.

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