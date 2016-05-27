Чебоксары, 27 мая, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Федеральный оргкомитет «Единой России» обнародовал предварительные итоги праймериз, которые состоялись 22 мая. Окончательная явка по стране составила 10 519 863 человека, или 9,6% от общего количества избирателей в стране. Утверждены 225 лидеров в одномандатных округах, из них только 74 человека — депутаты Государственной думы. Таким образом, 151 участников предварительного голосования — люди с мест, сказал председатель оргкомитета Сергей Неверов.

Флаг партии «Единая Россия»

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В Чувашии, как ранее сообщало ИА REGNUM, была отмечена «максимальная явка» — на счётные участки пришли 16,76% жителей, обладающих избирательным правом. Явка в Чебоксарах составила 19,2%. Напомним, на праймериз по выборам депутатов Чебоксарского горсобрания в 2015 году явка превысила 14%.

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В Чувашии на участие в выборах в Госдуму от «Единой России» претендовали 30 человек, из них 11 заявителей выдвинулись одновременно и по партийному списку, и по одномандатному округу. По федеральному избирательному округу на территории Чувашии лидером стала депутат Госдумы Алена Аршинова, получившая 74,79% голосов. На втором месте оказался депутат горсобрания Чебоксар Николай Владимиров (21,88%), на третьем — замглавы Чебоксар Ирина Клементьева (10,01%).

Рейтинговую таблицу по Канашскому одномандатному округу возглавил вице-спикер Госсовета Чувашии Николай Малов с 63,83% голосов. На второй позиции — глава Минздрава Алла Самойлова (23,98%). Третье место занял индивидуальный предприниматель депутат горсобрания Чебоксар Ильяс Калмыков с 7,51% голосов.

По Чебоксарскому одномандатному округу наибольшее число голосов у главы Чебоксар Леонида Черкесова (83,32%). Далее идут Ирина Клементьева (10,89%) и директор одной из гимназий Инна Исаева (8,17%).

Рейтинг участников предварительного голосования в Чувашии (Госдума)

В единороссовских праймериз на выборах в Госсовет Чувашии были зарегистрированы 172 человека по 22 одномандатным округам. Из них 119 членов партии «Единая Россия», 16 сторонников партии, 35 беспартийных. В числе участников — 25 действующих депутатов Государственного совета Чувашии из 44, четыре члена правительства (в том числе три министра), а также несколько экс-министров.

Рейтинг участников предварительного голосования (Госсовет Чувашии)

Напомним, 18 сентября 2016 года в республике наряду с выборами депутатов Госдумы состоятся выборы в региональный парламент. В настоящее время Чувашию в Госдуме представляют четыре депутата: Руслан Тихонов и Алёна Аршинова от «Единой России», Валентин Шурчанов от КПРФ и Анатолий Аксаков от «Справедливой России». В Госсовете Чувашии — 44 депутата, половина из которых избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. До недавнего времени у ЛДПР было два мандата, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — пять. Теперь ряды оппозиционеров в парламенте поредели.