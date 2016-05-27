Тель-Авив, Израиль, 27 мая, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Группа из более чем 200 военных и офицеров разведки Израиля критикуют правительство за бездеятельность в урегулировании израильско-палестинского конфликта, передает The Associated Press. Они разработали и опубликовали детальный план того, как можно выйти, по их словам, тупиковой ситуации.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

План командиров сил безопасности Израиля предусматривает повсеместный вывод израильских войск с территорий, захваченных в ходе войны 1967 года, чтобы позволить палестинцам создать собственное государство.

Председатель группы Амнон Решаф критикует «паникеров», утверждающих, что среди палестинцев нет партнеров, с которыми можно договориться о мире.

Публикация доклада совпала по времени с назначением Авигдора Либермана новым министром обороны и французской инициативой о возобновлении переговоров, остановленных в 2014 году. Либерман является откровенным скептиком мирного процесса с палестинцами.

В Израиле с большим уважением относятся к мнению ветеранов войны, и их инициатива, учитывая предыдущий опыт, может повлиять на дискуссии относительно палестинского вопроса.