Минск, 27 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Строительство «Росатомом» АЭС в Гродненской области раздражает власти Литвы и «в последнее время вокруг вот этого экономического проекта строительства атомной станции поднялась какая-то «политическая вакханалия». Об этом 27 мая в Минске заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. «С одной стороны, наши литовские партнеры одной рукой проголосовали «за» отмену санкций, а другой рукой голосуют за то, чтобы ряд, например, финансовых европейских институтов не сотрудничал с Белоруссией, говоря о том, что эти финансовые институты будут финансировать проекты, которые могут быть связаны со строительством атомной станции», — сказал министр.

Иероним Босх, «Сад земных наслаждений» (фрагмент)

«Знаете, нам такая позиция абсолютно непонятна. Это означает фактически новые завуалированные санкции, мы так их рассматриваем», — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Макей напомнил, что БССР в наибольшей степени пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. «И мы не хотели бы иметь опять замедленную бомбу атомного действия, как образно выразился один из литовских политиков. Мы не такие, извините, идиоты», — приводятся слова белорусского чиновника в официальном сообщении. «И что касается реактора, то это отнюдь никакой не экспериментальный реактор. Это усовершенствованная версия того реактора, который уже достаточно эффективно и безопасно работает во многих странах. Я имею в виду тот российский реактор, который был построен в ряде стран, в том числе и странах Европейского союза. Реакторы предыдущего поколения, а мы собираемся строить реактор 3+, так вот реакторы предыдущего поколения работают в Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Болгарии и ряде других стран, — обратил внимание Макей. — И к ним никаких претензий с точки зрения безопасности нет. Мы же возводим новый реактор, усовершенствованный с точки зрения безопасности, то есть фактически в нем присутствует еще больший уровень защиты, он обеспечивает больший уровень безопасности. И в этом плане непонятна такая реакция наших литовских партнеров».

Он обратил внимание на то, что Венгрия собирается обзавестись реактором подобного типа, который «планирует строить Финляндия, и к ним таких претензий не высказывается». Также не выдерживает критики упрёк литовских политиков в том, что БелАЭС находится в 50 километрах от Вильнюса. «В ряде европейских стран станции подобного типа строятся буквально рядом с крупными населенными пунктами: в Бельгии в 15 километрах от границы с Люксембургом, в Антверпене — километров 20, в Загребе — 39 и в ряде других стран. Это тоже не проблема. Мы же не упрекаем Литву, что в двух километрах от границы с Белоруссией находится Игналинская станция», — констатировал глава МИД Белоруссии.

«И, кстати, мы несколько раз направляли запросы нашим литовским партнерам, чтобы нам предоставили информацию о том, как произошел вывод Игналинской станции из эксплуатации. Нас отсылают к каким-то интернет-источникам, — рассказал Макей. — Более того, мы направляли запросы по поводу перспектив строительства Висагинской станции, предполагаемого строительства Висагинской станции, и предполагаемого строительства хранилища для ядерного топлива и отработанного ядерного топлива буквально в двух-трех километрах от нашей границы, от Национального парка Браславские озера. В ответ мы не получили никакой информации».

Глава МИД Белоруссии констатировал непонимание ненависти литовских критиков БелАЭС при том, что официальный Минск работает «в очень тесном контакте» с Международным агентством по атомной энергетике, Всемирной ассоциацией операторов атомных станций и Еврокомиссией. Он подчеркнул: «Но для нас действительно непонятна какая-то политическая подоплека и политические инсинуации вокруг строительства этой станции».

«Нам говорят, что Белоруссия не хочет сотрудничать с литовскими экспертами по вопросам строительства станции, по вопросам оценки воздействия на окружающую среду. Помилуйте, с 2011 года мы десять раз давали подробные ответы на все поднимаемые литовской стороной вопросы! Мы десять раз направляли предложения провести консультации между экспертами по вопросам выбора места для строительства станции и по вопросам строительства этой станции. Ни ответа, ни привета», — рассказал Макей.

«Более того, в марте 2014 года, во время моего визита в Литву мы обсуждали этот вопрос с моим коллегой, и я предложил ему: если вы боитесь, чтобы какие-то встречи между белорусскими и литовскими экспертами были истрактованы как официальные встречи, что означало бы, что Белоруссия выполняет все рекомендации в рамках конвенции Эспоо (это конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), то давайте проведем эти консультации кулуарно — в подвалах МИД Белоруссии, в лесу в Литве где-то. Так, чтобы ни пресса не знала об этом, никто. Тогда, на встрече коллега согласился, правда, через некоторое время прислали ответ, что не готовы к проведению даже таких неофициальных консультаций», — добавил Макей.

По его словам, обсуждение данного вопроса таки состоялось в июле 2014 года, а в 2015 году «наши литовские партнеры согласились на то, чтобы провести такие неофициальные консультации, которые состоялись в декабре прошлого года в Вильнюсе». В третьей декаде июня белорусские и литовские эксперты проведут официальные консультации в соответствии с рекомендациями Эспоо в столице постсоветской прибалтийской республики.

«Вы знаете, абсолютно непонятна ситуация, когда в уста руководителя государства вкладывается ложная информация о том, что белорусы не хотят сотрудничать в рамках МАГАТЭ по вопросам строительства атомной станции, не хотят сотрудничать с другими экспертными международными структурами в сфере ядерной энергетики. Абсолютная ложь и неправда», — заявил белорусский дипломат.

«И еще один немаловажный, с моей лично точки зрения, аспект. Знаете, эта «антибелорусская истерия» по поводу строительства атомной станции, которая сейчас нагнетается в литовском обществе, она не приводит к тому, что это способствует развитию добрососедских, дружественных отношений между нашими странами, — обратил внимание Макей. — Фактически, общество втягивается в какую-то «кампанию истерии» против Белоруссии. Зачем это делается? Ведь у нас очень много выходцев из Белоруссии живет в Литве. Мы братские народы. Нам нечего делить в этом плане».Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости, несмотря на политические кампании в Литве, «уходить от политических инсинуаций» и «садиться за стол переговоров соответствующим экспертам и предметно и конкретно обсуждать все вопросы, которые вызывают озабоченность у обеих сторон». Он в очередной раз подтвердил готовность официального Минска открыто и транспарентно сотрудничать с МАГАТЭ и другими международными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, не сумев построить новую АЭС в Литве, власти постсоветской республики развернули бурную кампанию критики строительства АЭС в Островецком районе Гродненской области Белоруссии. Проект реализует «Росатом», правительство РФ выделило на строительство кредит в размере $10 млрд, который помогают осваивать белорусские субподрядчики. По мнению ряда экспертов, эскалация истерии в Литве с жупелами «ядерной угрозы» из Белоруссии, «военной угрозы» из России и прочими мифическими угрозами продиктована желанием литовских этнократов переключить внимание общественности с провалов государственной политики, с реальных и очень серьёзных социальных и экономических проблем Литвы.