Саранск, 27 мая, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Саранска изменил меру пресечения в отношении бывшего главы филиала ФГУП «Почта России» в Мордовии Ивана Героева с содержания под стражей на домашний арест. Ранее срок содержания под стражей неоднократно продлевался, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судебного органа.

agora.md Почта России

Напомним, руководство мордовской «Почты России» подозревается в том, что организовало реализацию товаров народного потребления по завышенной цене через сторонние организации, а разницу между реальной закупочной стоимостью и ценой присваивало себе. В период с июля 2012 по март 2013 года сотрудники филиала присвоили денежных средств на общую сумму более 2,4 млн рублей.

В ходе расследования указанного преступления выявлены новые эпизоды преступной деятельности экс-руководителя филиала. В частности, с 2007 по 2015 год Героев, используя руководящий пост, начислял зарплату гражданину, числившемуся на должности охранника Рузаевского почтамта, который фактически своих обязанностей не исполнял. Таким образом, экс-глава филиала «Почты России» совершил растрату на сумму более 530 тыс. рублей.

Решая вопрос о мере пресечения для Героева, суд учел данные о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, а также тяжесть предъявленного обвинения и общественную опасность указанных преступлений.

Суд не выявил фактов препятствования расследованию со стороны обвиняемого или его родственников, а отказ обвиняемого от дачи показаний, по мнению суда, является способом защиты.

«Дальнейшее содержание Героева под стражей будет являться чрезмерно суровым, а достижение целей и задач уголовного судопроизводства может быть достигнуто путем избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — подчеркнули в пресс-службе.

Срок домашнего ареста продлен до 22 июля текущего года, из-под стражи обвиняемого освободили в зале суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле текущего года заместитель главы мордовского филиала Василий Азясев осужден на два года лишения свободы в колонии общего режима за присвоение денежных средств при оформлении фиктивных сделок при покупке обуви и соли. С ним заключили досудебное соглашение и выделили уголовное дело в отдельное производство. На предварительном следствии замглавы полностью признал свою вину. Также он заплатит штраф в доход государства в размере 200 тыс. рублей.

Расследование в отношении главного бухгалтера Олега Якуркина продолжается.