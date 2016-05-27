Аазаз , Сирия, 27 мая, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) в ходе тяжелых боев отбили несколько деревень у вооруженной сирийской оппозиции около границы Турции, передает Wall Street Journal. Из-за стремительной атаки ИГИЛ пришлось эвакуировать госпиталь. Тысячи людей остались заблокированными в захваченных террористами населенных пунктах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Успешная операция позволила ИГИЛ продвинуться вплотную к контролируемому «оппозиционерами» Азазу. Находясь в трех километрах от этого сирийского города, террористы перекрыли каналы снабжения в Мари — другой город под контролем инсургентов на севере от Алеппо.

Операция ДАИШ демонстрирует его возможность проводить крупные наступательные миссии и захватывать новые районы, несмотря на большие потери в Сирии и Ираке. Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ) в Лондоне отмечает, что это крупнейшее наступление ИГИЛ в провинции Алеппо за последние два года.

По оценкам СОПЧ, в результате боев около 165 тысяч людей застряли на границе с Турцией, которую Анкара держит закрытой с февраля 2015 года.