Вольск, Саратовская область, 27 мая, 2016, 21:09 — ИА Регнум. XIV Фестиваль театров малых городов России откроется 28 мая в городе Вольске Саратовской области. Традиционно на смотр соберутся творческие коллективы самых удалённых уголков страны: 13 трупп из Красноярского и Пермского края, Свердловской, Ярославской, Саратовской, Самарской, Липецкой, Калининградской и Тюменской областей, а также из республик Удмуртия и Татарстан. Они представят на конкурсе «карту» театральной России. Отдельной частью фестиваля станет профессионально-образовательная программа, включающая семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации для молодых театралов.

afisha.net Константин Хабенский в моноспектакле «Контрабас» по пьесе Патрика Зюскинда

Важному культурному событию в день открытия будет посвящено сразу несколько торжественных мероприятий. Церемония открытия XIV Фестиваля состоится на Театральной площади. Перед жителями Вольска выступят художественный руководитель проекта, народный артист России Евгений Миронов, актёр и режиссёр Олег Табаков, актёр театра и кино Константин Хабенский и другие гости. В продолжение вечера зрители увидят уникальный моноспектакль «Контрабас» по пьесе Патрика Зюскинда в исполнении Константина Хабенского.

Днём 28 мая состоится открытие отремонтированной части корпуса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова — старейшего в области театрального учебного заведения. В 2013 году институт отметил 90-летие театрального образования в городе Саратове. Его выпускниками в разные годы становились знаменитые в будущем артисты Евгений Миронов, Олег Янковский, Григорий Цинман, Эльвира Данилина и многие другие.

Цитата из х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». реж. Марк Захаров. 1979. СССР Семён Фарада, Олег Янковский, Александр Абдулов

В сквере у Театра драмы имени Ивана Слонова по адресу улица Рабочая, 116 состоится торжественная церемония открытия памятника народному артисту СССР Олегу Янковскому. Основой композиции скульптуры стала его знаменитая роль барона Мюнхгаузена из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен». Более чем двухметровая в высоту скульптура выполнена в литейной бронзе. Памятник установлен на гранитном постаменте с надписью: «Народный артист Олег Янковский». Автором композиции стал заслуженный художник России, член-корреспондент РАХ Андрей Щербаков, архитектурное решение принадлежит Дмитрию Назимову.

За годы существования Фестиваль театров малых городов России стал важнейшим событием культурной жизни регионов страны и одним из приоритетных направлений деятельности Московского государственного Театра Наций. Сегодня российский региональный театр — это важный пласт культуры, в котором сочетаются смелая режиссура, сложная драматургия и блестящие актёрские работы. Художественный руководитель Фестиваля — народный артист России Евгений Миронов.