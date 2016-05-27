Минск, 27 мая, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Сохраняется потенциальная готовность к визиту Франциска I в Белоруссию. Об этом 27 мая в Минске заявил глава МИД постсоветской республики Владимир Макей.

Василий Перов. Христос и Богоматерь у житейского моря. 1867

«Что касается наших отношений с Ватиканом, я хотел бы сказать, что они у нас действительно находятся на высоком уровне. И мы действительно благодарны Ватикану за ту прагматичную, взвешенную позицию, которую он занимал, в том числе и в вопросе отмены большинства ограничительных мер в отношении Белоруссии со стороны Европейского союза. Мы надеемся, что такой высокий уровень отношений с Ватиканом сохранится и впредь», — заявил Макей.

«Что касается конкретных вопросов проработки визита Папы Римского в Белоруссию, то я бы сказал, что мы готовы принять с визитом руководителя Святого Престола и организовать встречу Папы Римского с Патриархом Русской Православной церкви на белорусской земле», — добавил он.

Макей предложил не ожидать визита главы Римско-католической церкви в Белоруссию в ближайшее время. Судя по стенограмме подхода к прессе главы МИД постсоветской республики, готовность патриарха Кирилла видеть главу РКЦ на канонической территории Православной церкви в расчёт не принимается.

Как сообщало ИА REGNUM, около 85% верующих Белоруссии считают себя православными и Белорусский Экзархат РПЦ (БПЦ) признаётся белорусами самым авторитетным институтом. Александр Лукашенко неоднократно демонстрировал вмешательство в дела церквей и выступал с различными инициативами — от реформирования РПЦ до призывов к экуменистическим встречам на канонической территории Православной церкви без учёта мнения самой церкви.