Махачкала, 27 мая, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Результат первого матча, 1:0 в пользу «Анжи» оставлял «Волгарю» очень немного шансов пробиться в Премьер-Лигу. Астраханцы старались, как могли, но хозяева были сильнее. «Анжи» победил и во втором матче, и теперь продолжит выступления в РФПЛ.

fc-anji.ru Победа «Анжи»

«Анжи» — «Волгарь» 2:0 (2:0), первый матч 1:0

Таким образом, стали известны три клуба, которые добавились к списку команд Премьер-Лиги. Это «Оренбург», как теперь будет называться победитель ФНЛ «Газовик», тульский «Арсенал» и «Томь». Они заменят «Мордовию», московское «Динамо» и «Кубань».