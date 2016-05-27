Москва, 27 мая, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Для участия в Культурном форуме мировых городов в Москве соберутся порядка 100 глав культурных ведомств 30 мировых столиц, сообщили ИА REGNUM в департаменте культуры столицы. Для подготовки и выбора площадок, на которых пройдут запланированные в рамках встречи мероприятия, 27−29 июня в столицу прибудут руководители штаб-квартиры форума Джустин Саймонс и Пол Оуэнс.

Аполлинарий Васнецов. Кремль. 1892

О выборе Москвы в качестве хозяйки форума в 2016 году 17 мая объявили в Шекспировском театре «Глобус» в Лондоне. Главой российского оргкомитета мероприятия стал заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, к Культурному форуму в Москве придумали новый формат встреч в виде «открытых дискуссий», когда задать вопрос участникам смогут не только специалисты, но и все желающие. Больше всего на форуме ждут вопросов от молодых создателей и ценителей как классического, так и современного искусства. Для участия в открытых выступлениях заранее будет открыта регистрация, а руководители культурных ведомств крупнейших столиц, в свою очередь, обещают подготовить презентации самых интересных проектов.

«В первых числах июня мы объявим состав команды московской части оргкомитета Саммита культурных мегаполисов мира: она будет не более 10 человек — по принципу «two pizzas», — заявил Филиппов. — Ведь в Москву приедет около 100 человек из более чем 30 мировых городов — от Лондона и Нью-Йорка до Рио-де-Жанейро и Сингапура. Одна из наших целей — показать Москву и рассказать коллегам со всего мира, как изменилась культурная Москва за последние пять лет».

Планируется, что основные мероприятия пройдут не только в общеизвестных признанных культурных центрах Москвы, но и на более современных площадках: от музеев Московского Кремля и Третьяковской галереи до выставочных залов ВДНХ и Московского планетария.

«Предварительные темы для обсуждения на саммите — это вопросы финансирования культуры, культурная повестка для разных аудиторий: от детей и подростков до людей старшего поколения. Например, как прививать привычку потреблять культурный контент и, как культура помогает развивать города», — пояснил Филиппов.

Также важной повесткой саммита в Москве станет тема экологии культуры. Особое внимание обещают уделить и мероприятиям, приуроченным к 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира. «Саммит — не только возможность поделиться своими достижениями и обсудить общие для всех проблемы, но и возможность дать начало совместным проектам. Например, еще на стадии организационного визита в Лондон мы договорились о сотрудничестве с британским национальным музеем Victoria&Albert, уже провели встречу в Москве и сейчас намечаем план действий. Еще одна идея, которую предлагают реализовать коллеги из лондонского департамента культуры — это проект The Complete Walk совместно с театром Глобус (Shakespeare's Globe), приуроченный к 400-летию Шекспира. Это десятиминутные фильмы по 37 пьесам Шекспира, которые демонстрируют на экранах, размещенных в городских общественных пространствах. Сейчас мы обсуждаем возможность реализовать этот проект в Москве, возможно, в парках», — добавил замглавы департамента.

Напомним, Культурный форум мировых городов (World Culture Cities Forum) создан по инициативе мэра Лондона. По замыслу основателей, форум — это ведущая партнерская сеть мировых городов, которые убеждены в значимости культуры для достижения процветания.

Сейчас участниками ежегодных саммитов являются 33 города: Амстердам, Остин, Богота, Брюссель, Буэнос-Айрес, Дубаи, Эдинбург, Гамбург, Гонконг, Стамбул, Лагос, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Мельбурн, Монреаль, Москва, Нью-Йорк, Париж, Рим, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сеул, Шанхай, Шэньчжэнь, Сингапур, Стокгольм, Сидней, Тайбэй, Токио, Торонто, Вена и Варшава.