Киев, 27 мая, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена. Об этом говорится в указе №225/2016, опубликованном на официальном сайте главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Назначить Андерса Фога Расмуссена советником президента Украины, вне штата (по согласию)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2014 г завершился срок пребывания на посту генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

В этой связи со специальным заявлением выступил президент США Барак Обама, отметивший, что Расмуссен был преданным лидером и неутомимым защитником Трансатлантического союза.