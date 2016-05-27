Киев, 27 мая, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в санкционный список попали еще 17 сотрудников российских СМИ. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Этим Указом глава государства ввел в действие решение СНБО, которым до 31 декабря 2017 г. применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В частности, власти Украины ввели санкции в отношении главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, главного редактора сайта Novorus.info Андрея Суркова, владельца холдинга «Правда.Ру» Вадима Горшенина, генерального директора ИА ТАСС Сергея Михайлова, бывшего гендиректора телеканала LifeNews Ашота Габрелянова, генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и ведущей «Первого» Эйрады Зейналовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении российских граждан президент Украины Петр Порошенко ввел 16 сентября прошлого года. Санкции подразумевают арест имущества и запрет на въезд в страну.

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