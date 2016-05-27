Эр-Рияд, 27 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. С начала войны в Сирии Саудовская Аравия приняла два миллиона сирийцев, из которых 700 тысяч проживают в королевстве, сообщил глава МИД КСА Адель аль-Джубейр газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

Эр-Рияд также поддерживает беженцев и лагеря для них в Турции, Иордании и Ливане, выделив для этой цели свыше $1 млрд. Никакая другая страна, кроме Германии, не сделала больше для сирийских беженцев, заявил аль-Джубейр в интервью FAZ в Берлине.

Саудовский министр призывает бороться с религиозным экстремизмом и лишать статуса проповедников, призывающих к нетерпимости. По его словам, КСА проверяет, что говорится в мечетях страны. «Если мы это можем делать в Саудовской Аравии, Германия тоже может поступать так», — заметил аль-Джубейр.

Касательно военных действий в Сирии он полагает, что без наземных сил «Исламское государство» (структура, запрещенная в России) невозможно победить. Для этого следует отстранить от власти президента Сирии Башара Асада, ради чего саудовский министр призывает расширить поддержку сирийской оппозиции.

Аль-Джубейр также предостерегает Иран от планов создания Персидской империи до Средиземного моря. Он требует от Тегерана заняться собственными внутренними проблемами и жить в дружбе с соседями.