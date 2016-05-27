Афины , 27 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Власти Греции выступают за укрепление экономических связей с Россией. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

kremlin.ru Алексис Ципрас

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это наш стратегический выбор в пользу укрепления связей с РФ, потому что у нас исторически тесные религиозные, духовные узы, и потому что у нас есть возможности, которые открываются в будущем для наращивания экономического партнерства, а также для укрепления стабильности и мира в регионе», — сообщил Ципрас.

Глава греческого правительства добавил, что визит российского лидера в Грецию подтверждает высокий уровень взаимоотношений 2-х стран и планы по дальнейшему укреплению сотрудничества.

«Они (связи между странами) теперь будут развиваться в более стабильной и перспективной обстановке», — добавил премьер-министр Греции.

Напомним, 27 мая глава РФ Владимир Путин прибыл в Грецию с двухдневным визитом.