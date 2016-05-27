Донецк, 27 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих ДНР погибли и еще двое ранены за неделю в результате обстрелов территории республики украинскими силовиками. Об этом 26 мая заявил на пресс-конференции командующий оперативным командованием ДНР, генерал-майор Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

В течении прошедшей недели украинские силовики ежедневно усиливали обстрелы территории ДНР.

«Всего каратели 1963 раза обстреляли территорию республики, в том числе из тяжелых вооружений 1125 раз. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения на Мариупольском и Донецком направлениях», — заявил Синенков.

Он отдельно подчеркнул, что существенное увеличение количества обстрелов с 23 на 24 мая со стороны противника было отмечено во время визита Петра Порошенко в Стамбул на всемирный гуманитарный саммит ООН — «в ходе которого президент Украины попытался убедить мировую общественность в необходимости ввода международных полицейских сил на территорию Донбасса».

Что касается инфраструктуры — за неделю обстрелами ВСУ в ДНР были повреждены детский садик, церковь, стоматологическая поликлиника, газопровод в Докучаевске и 24 жилых дома в Старомихайловке, Коминтерново, Александровке и Зайцево.