Москва, 27 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В отношении сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, который был одним из участников скандальной гонки на Gelandewagen в Москве, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчики, выступающие в гонках. Римская мозаика

«В отношении Руслана Шамсуарова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сказал источник. — В настоящее время ведется его розыск».

В то же время представитель полиции Москвы в суде сообщил, что Шамсуаров проходит в качестве свидетеля по делу о хулиганстве.

«Дело сейчас возбуждено в отношении водителя внедорожника, — сказал источник. — Шамсуаров пока проходит свидетелем».

При этом источник добавил, что молодой человек был вызван на допрос в полицию по повестке, но не явился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Mercedes Gelandewagen был задержан в Москве после погони по улицам города. За рулём транспортного средства сидел друг Шамсуарова, так как сам владелец иномарки «немного выпил» в ночном клубе, откуда и ехала компания. Позже Шамсуаров принёс всем, кого «побеспокоило» его поведение, публичные извинения, сказав, что он был не прав. Всё случившееся молодой человек объяснил приподнятым настроением, в котором находилась ехавшая из клуба компания.

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