Кампала, 27 мая, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Суд Кампалы приговорил 5 членов террористической группы «аль-Шабаб» к пожизненному лишению свободы, передает The Associated Press. Летом 2010 года они исполнили теракт во время просмотра мачта чемпионата мира по футболу, из-за которого в столице Уганды погибли 76 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Обвиненным в терроризме лицам прокуроры требовали назначить смертную казнь. Еще двум боевикам дали по 50 лет тюрьмы. Один подозреваемый в соучастии в терроризме приговорен к году исправительных работ. Пять других людей были оправданы.

Атаки 2010 года, ответственность за которые взяла сомалийская «аль-Шабаб», была нацелена на клуб по регби и ресторан, где на больших мониторах показывали финал ЧМ.