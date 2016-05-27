Минск, 27 мая, 2016, 19:12 — ИА Регнум. «Желание вернуть Крым в состав Украины так и останется нереализованным желанием украинских политиков, постепенно превращаясь в их комплексы», — заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая заявление пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Москва поддерживает стремление нынешних властей Украины, «руководствуясь принципами гуманности», присоединить к себе отделившиеся территории Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики.

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Радов обратил внимание на заявление Дмитрия Пескова журналистам 26 мая, в котором пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Петра Порошенко о возможности возврата территорий, отделившихся после государственного переворота и развязанной мятежниками гражданской войны. «Песков заявил: «Если он имел в виду, что он намерен вернуть Донбасс, руководствуясь соображениям гуманности, то такое заявление можно поддержать. И, собственно, это то, на что мы и надеемся в Москве». Он также заявил, что речи о возврате Крыма идти не может. Я склонен доверять пресс-секретарю президента РФ».

«Вопрос по Крыму закрыт, и это понимают все, — сказал белорусский политолог. — По всей видимости, и на Украине тоже это понимают, но не решаются взглянуть правде в глаза, признаться себе и, что страшнее для украинских политиков — местным «нацикам».

«Что касается Донбасса, то в Москве никогда и не скрывали, что хотели бы видеть его в составе Украины, если таковая будет в будущем существовать как государство. Вот только хотят ли этого в ДНР, ЛНР и на Украине? Это вопрос спорный, особенно после того, что на востоке Украины творили «добровольческие батальоны», — отметил Радов.

По его мнению, в данной ситуации «позиция Москвы понятна и последовательна», тогда как «что будет делать с Донбассом Украина, остаётся неясным». Эксперт полагает, что на самом деле нынешнее руководство постсоветской республики не может отказаться от воинственной риторики, отдавая себе также отчёт в последствиях установления контроля над провозгласившими независимость бывшими регионами.

«Денег нет на восстановление, жители против центральной власти, необходимость поиска средств на дотации, нет ясности с националистами, которые хлынут в Донбасс и снова начнут его дестабилизацию — это не полный список угроз. Всё это для нынешнего Киева является серьёзной проблемой, а это значит, что на самом деле возвращения Донбасса Порошенко и компания не только не хотят, но и боятся. Ибо что с ним делать — никто из них не знает», — констатировал эксперт.