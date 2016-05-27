Москва, 27 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Сегодня в Центральном доме кинематографистов города Москвы проходит показ российско-британского художественного фильма «Танцующий в пустыне». Картина стала дебютной работой режиссера Ричарда Реймонда, и основана на реальных событиях борьбы иранского танцора за свободу самовыражения.

Цитата из к/ф «Танцующий в пустыне». реж Ричард Рэймонд. 2014. Великобритания, Россия Танец

Сюжет строится вокруг молодого Афшина Гаффариана, пытающегося заняться танцами в Иране — стране, где этот вид искусства находится под запретом. Используя YouTube в качестве учебника, герой вместе с друзьями создаёт подпольную танцевальную группу. В пустыне, вдали от глаз полиции, они устраивают секретное танцевальное шоу. Несмотря на все меры предосторожности, афера влечет за собой события, из-за которых жизнь Афшина оказывается в опасности.

Цитата из к/ф «Танцующий в пустыне». реж Ричард Рэймонд. 2014. Великобритания, Россия Кино о танце и не только

«Танцующий в пустыне» вышел в мировой прокат в июле 2014 года и был показан в 18 странах мира. В России премьера прошла 3 декабря 2015 года, а с 4 февраля 2016 фильм стартовал в кинотеатрах. Картина с бюджетом в 4 миллиона в США получила всего 155 тысяч долларов, в России сборы составили чуть меньше 14 тысяч. Свои критические отзывы оставили и кинокритики. На рейтинговом сайте фильмов Rotten Tomatoes всего 28% положительных оценок.

Мнением о причинах сомнительного успеха фильма делится кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин: «Перед нами международный проект. Фильм о «борьбе за свободу» — танца, любви, политической позиции… Самое отвратительное в политике, что от неё никуда нельзя деться. Перед нами крайне политизированное кино, которое прячется в «романтическую мелодраму о художнике». И дело даже не в том, что есть мощнейшая традиция собственно Иранского кино, а перед нами наполовину англо-саксонская картина… В конце концов, почти любое кино прямо или косвенно связано с идеологией, но в данном случае фильм, который снят по мотивам «арабских революций» — сделан на западные деньги в и пользу запада. И возможно этим и интересен. Здесь есть весь незамысловатый антураж «весны»: зеленые (разве что не белые ленточки протестантов), сами твитерные революционеры с пивом, сказки про «права человеков»…

Цитата из к/ф «Танцующий в пустыне». реж Ричард Рэймонд. 2014. Великобритания, Россия Любовная линия в политизированном кино

Иранская цивилизация одна из древнейших ‑ и ей есть чем похвастаться, кроме «американской демократии»… Хотя кто знает, кроме самих иранцев, что такое победа, а что поражение… И где проходит грань между «авторитарным» государством, теократией, национальной традицией и предательством национальных интересов…

Внутри фильма довольно упрощенная модель мира. Не до уровня «мыльной оперы», но почти. Плохие полицейские полиции нравов, беспричинно нападающие на «хороших» и «демократических» танцоров. «Смысл танцевать, если нас не видят…» — страдают молодые люди. А танцы — это всё… И это «ложь» в стиле BBC — сбалансированная и тонкая, выраженная в нюансах… (но стоит заметить, что в отечественных СМИ обычно не до тонкостей, когда речь заходит о пропаганде), возможно — утончённость и крапленые карты — достоинство этой картины. При желании ведь перед нами и впрямь романтический фильм. Будет здесь и поцелуй на фоне заката, и ломка героини от героина под лирическую музыку…

Сама концепция «запада», как демократии с правами человека — по меньшей мере несколько наивна. Большая часть крупных западных интеллектуалов, вроде пресловутого Хомского — довольно внятно дают понять, что это не совсем так… Разумеется, спорить о политических убеждениях наивно. Равно как о разных цивилизациях. Но с чисто вкусовой точки зрения в картине омерзительный, на мой вкус, финал с зеленой ленточкой и «виктори» (про белые ленты мы тоже что-то слышали)… Однако это не отменяет такие ценности ленты как хореография, многие режиссёрские находки, игра актёров, красивые картинки… А под чьи знамёна вставать, каждый решает сам… И увы, для России это скоро может стать тоже не только поводом для похода в кинотеатр».